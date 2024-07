Perde il controllo dell'auto in centro: travolge una ciclista e 4 mezzi in sosta. Due feriti in ospedale

Due persone in ospedale e diversi veicoli coinvolti. E' questo il bilancio di un grave incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, in centro a Ravenna. Tutto è avvenuto in via di Roma, più o meno all'altezza dell'ingresso della residenza per anziani "Garibaldi" dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, un uomo alla guida di una Toyota Hylux ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, sbandando verso sinistra e travolgendo una ciclista di 58 anni. L'auto poi ha continuato la sua corsa per una trentina di metri andando a impattare contro altre quattro vetture, regolarmente parcheggiate sulla sinistra della strada: una Hyundai, una Lancia Ypsilon, una Fiat Panda e una Fiat Punto.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, con il 118 giunto sul posto con due ambulanze e l'automedica, e i Vigili del Fuoco di Ravenna accorsi per sostenere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Durante l'intervento quel tratto di via di Roma è stato temporaneamente chiuso dalla Polizia Locale, e in seguito è stato riaperto parzialmente alla circolazione. Sia la ciclista che l'automobilista sono stati portati all'ospedale di Ravenna con traumi di media gravità.

