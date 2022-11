Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fossato, 25enne muore nel tragico incidente

Tragedia sulle strade lughesi nella notte tra sabato e domenica dove ha perso la vita in un drammatico incidente il 25enne Simone Ricci Picciloni. Il ragazzo, molto conosciuto per aver lavorato in diversi ristoranti della zona, era al volante di una Peugeot 107 e stava percorrendo via Tomba, tra Lugo e la frazione di Bizzuno. Intorno alle 3.30, per cause ancora in corso di accertamento, la vittima ha perso il controllo del veicolo all'altezza del civico 24 finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Un impatto violentissimo nel quale il 25enne è stato sbalzato dall'abitacolo mentre l'utilitaria ha proseguito la carambola per diversi metri. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi del 118 e i vigili del fuoco ma, all'arrivo dei primi soccorritori, per il ragazzo non c'era già più nulla da fare e il medico non ha potuto che dichiararne il decesso. In via Tomba, già tristemente nota per altri incidenti con esito mortale, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito al fine di accertare con esattezza la dinamica del sinistro.