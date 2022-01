Perde il controllo dell'utilitaria alla rotatoria, 4 ragazzi finiscono al pronto soccorso

Brutto inizio dell'anno per 4 ragazzi, tutti 23enne, che nella prima mattinata del primo gennaio sono rimasti coinvolti in un incidente. I giovani si trovavano a bordo di una Fiat Panda che stava percorrendo il ponte Teodorico in direzione di via Di Roma quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale, il guidatore ha perso il controllo dell'utilitaria nell'affrontare la rotatoria tra le via rocca Brancaleone e Coriandro. La Fiat ha terminato la sua carambola nel parcheggio Atalarico e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. I quattro giovani sono riusciti ad uscire dall'abitacolo con le loro forze e, soccorsi dai sanitari, sono stati poi trasportati in pronto soccorso con leggere lesioni.