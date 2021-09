Perde il controllo della bici e cade pesantemente sull'asfalto, grave anziano ciclista

E' stato trasportato d'urgenza col codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna un anziano ciclista rimasto coinvolto, nella mattinata di sabato, in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.45 all'incrocio tra le vie Randi e Pascoli quando, secondo una prima ricostruzione, il 68enne in sella alla due ruote si stava immettendo in via Randi e pare sia stato urtato da un autobus che procedeva in direzione del centro. Dopo aver perso l'equilibrio, il ciclista è rovinato a terra battendo pesantemente la testa sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo in pronto soccorso. All'incrocio, per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.