Pesche e albicocche finiscono sull'asfalto: camion si ribalta in autostrada

Incidente 'spettacolare' in autostrada. Martedì pomeriggio, attorno alle 19.30, un furgone che trasportava pesche e albicocche si è rovesciato, per cause ancora da accertare, sull'autostrada A14 dir all'altezza dello svincolo con la statale Adriatica in direzione Venezia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza del 118, i Vigili del fuoco di Ravenna e due pattuglie della Polizia locale di Ravenna. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che il sinistro ricadeva in area di competenza autostradale e sono quindi rimasti sul posto per regolare il traffico fino al sopraggiungere della Polizia stradale per i rilievi del caso.