Pullman a due piani resta incastrato nel sottopasso: 4 bambini in ospedale

Tanta apprensione mercoledì sera a Tagliata di Cervia, dove un pullman a due piani austriaco nel passare sotto al sottopasso ferroviario vicino alla statale Adriatica è rimasto incastrato per alcuni centimetri. Il tutto è successo attorno alle 20.30. Il pullman trasportava dei bambini a casa dopo il periodo di vacanza in Italia.

Nell'incastrarsi, alcuni vetri del mezzo si sono rotti e hanno ferito dei bambini, 4 dei quali sono stati soccorsi dal personale del 118 - giunto sul posto con tre ambulanze e auto medica - e portati all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di bassa gravità per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cervia-Milano Marittima per i rilievi insieme ai Vigili del fuoco con squadra e autogrù per rimuovere il mezzo, le operazioni hanno richiesto la chiusura del sottopasso per circa 4 ore. La comitiva austriaca è poi tornata all'albergo dove aveva appena trascorso le vacanze per riprendersi dal brutto incidente.