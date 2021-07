Cade dal tettuccio dell'auto durante i festeggiamenti per l'Italia: giovane in ospedale

Festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri terminati con una corsa in ospedale. E' successo martedì sera a Marina di Ravenna

Festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri terminati con una corsa in ospedale. Martedì notte, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna alle semifinali degli Europei di calcio a Marina di Ravenna, poco prima dell'una un 19enne che stava facendo un carosello sul tettuccio di un'auto all'intersezione tra viale Ciro Menotti e viale delle Nazioni ha perso l'equilibrio ed è volato all'indietro, sbattendo violentemente testa e schiena sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - rimasto sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani