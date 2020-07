La Ravegnana torna a macchiarsi di sangue: schianto mortale tra tre auto

E' di un morto e due feriti il bilancio di uno scontro tra più auto verificatosi lunedì mattina, intorno alle 11.30, sulla Ravegnana al confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della stazione di Ronco - presenti anche i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile - sono venute a collisione tre vetture nella frazione di Borgo Sisa, all'altezza dell'incrocio con via Oraziana. Si è trattato, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di uno scontro frontale. Una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno dei feriti è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì con codice di media gravità. Sul posto i sanitari del 118, che hanno operato affiancati dai Vigili del Fuoco, sono intervenuti con tre ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi incidentati.