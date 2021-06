Scende in moto dalla rampa del cavalcavia e si schianta contro un furgone, ferito un 15enne

la strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere i soccorsi e i rilievi in sicurezza.

Un ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato sabato sera in via Stradone, appena fuori dalla frazione di Porto Fuori. E' quanto capitato intorno alle 21.30. Il giovane si trovava in sella ad una Yamaha e stava scendendo la rampa del cavalcavia sopra la Classicana, in direzione Ravenna, quando si è trovato di fronte un furgone cassonato. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, a cura della Polizia Locale di Ravenna, il furgone si stava immettendo da un accesso carrabile subito dopo il ponte in direzione Porto Fuori.

Nell'impatto il giovane è rovinato a terra e si è ferito. Pur sempre cosciente e reattivo, data l'età del feruito e la dinamica dell'incidente, il ragazzo è stato soccorso con un codice di massima gravità da parte del 118, giunto sul posto con automedica e ambulanza. Alla fine si è optato per trasportare il minorenne all'ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il conducente del furgone, un uomo di 66 anni residente in zona. Via Stradone è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere i soccorsi e i rilievi in sicurezza.