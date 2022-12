Scende dal furgone e viene investito da un'auto pirata, ricoverato in gravi condizioni al Bufalini

La Polizia locale della Bassa Romagna nella giornata di sabato (3 dicembre), alle ore 13, è intervenuta in via Fiumazzo a Voltana di Lugo per un incidente con feriti e fuga. Un cittadino 30enne, dopo esser sceso dal proprio veicolo Fiat Ducato, è stato investito da un’auto in transito sulla stessa via Fiumazzo e sbalzato a diversi metri di distanza. Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente stradale dapprima si è fermato a prestare i primi soccorsi al ferito che appariva in un primo momento incosciente, poi è fuggito prima dell’arrivo dei soccorsi senza fornire alcun dato utile al suo rintraccio.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza dei varchi lettura targhe ed ai testimoni presenti che hanno attivamente collaborato all'indagine fornendo agli agenti la marca ed il modello (Fiat Panda) del veicolo fuggito, la Polizia locale in poco più di un’ora dal fatto ha rintracciato il pirata della strada. Gli agenti si sono poi presentati a casa dell’autore del reato, un cittadino 47enne del luogo, denunciandolo per fuga in seguito ad incidente stradale con danno alle persone e ritirando la patente di guida.

Il ferito trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena risulta tuttora ricoverato.