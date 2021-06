Sbalzato dalla bici si schianta sul parabrezza dell'auto: ciclista gravissimo in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì mattina a Bagnacavallo, sulla San Vitale all'altezza dell'intersezione tra via Sottofiume Boncellino e via Torri. Intorno alle 8 una Mini Clubman condotta da un 28enne della zona, che percorreva la San Vitale da Russi verso Bagnacavallo, si è scontrata con un 86enne a bordo di una bici elettrica che usciva da via Torri e probabilmente doveva attraversare verso via Sottofiume Boncellino. Nel violento scontro, l'anziano ha prima sbattuto contro il parabrezza dell'auto, poi è rovinato sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero con il quale l'anziano, che ha riportato un importante trauma cranico nonostante indossasse il casco, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna, che ha gestito il traffico con la San Vitale bloccata per più di un'ora e con la conseguenze creazione di lunghe code di veicoli in entrambi i sensi di marcia.