Ennesimo incidente all'"incrocio maledetto": mamma e figlia in ospedale

Un altro incidente all'incrocio "maledetto" di Budrio di Cotignola attorno alle 11.30. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un uomo della zona di 70 anni, a bordo di un Mercedes, stesse uscendo da via Crispi all'incrocio con via Madonna di Genova e via Gaggio, senza però accorgersi che da destra arrivava una Hyundai Tucson con a bordo una donna marchigiana di 52 anni assieme alla figlia 25enne, che da via Felisio andava verso Cotignola. Nel violento impatto, le due auto hanno abbattuto un lampione e sono finite in bilico su un fossatino laterale alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Lugo con codici di gravità medio-bassi. Per aiutare nell'intervento sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, insieme alla Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'incrocio è tristemente famoso per essere stato teatro di tanti incidenti anche gravi, l'ultimo a ottobre dello scorso anno. Nella serata di venerdì si è verificato un altro incidente ben più drammatico, dalle conseguenze mortali, nel tratto ravennate dell'autostrada.