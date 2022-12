Drammatico schianto frontale contro l'autospurgo, 53enne perde la vita: Ravegnana chiusa al traffico

La Ravegnana di nuovo teatro di un drammatico incidente stradale nel quale ha perso la vita una persona. Il sinistro si è verificato giovedì pomeriggio poco dopo le 17.30 all'altezza del chilometro 208,300, nella zona tra Longana e Ghibullo. Per cause ancora in corso di accertamento, un autospurgo e un’auto si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, un uomo ha perso la vita.

La vittima è un 53enne forlivese residente a Ravenna che era alla guida di un pick-up Ford Ranger, con il quale viaggiava da Forlì verso Ravenna. L'uomo improvvisamente ha perso il controllo dell'auto andando a impattare contro il mezzo per lo spurgo, che non è riuscito a evitarlo. Illeso l'autista del mezzo pesante, che ha finito la sua corsa sul bordo di una scarpata. Non si esclude che il 53enne possa aver avuto un malore, non essendoci segni di frenata sull'asfalto.

La Ravegnana è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente dalla Polizia locale di Ravenna e il personale di Anas si è portato sul posto per aiutare nella gestione della viabilità - provvisoriamente deviata mediante le strade provinciali 5, in direzione Ravenna, e 45, in direzione Forlì - e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia stradale di Ravenna, insieme ai Vigili del fuoco e ai soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica.