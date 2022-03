Violento scontro frontale contro un camion: muore un automobilista, Adriatica chiusa

Fatale incidente nel pomeriggio di venerdì nel tratto ravennate della statale Adriatica. Poco dopo le 15, all'altezza di Fosso Ghiaia al km 163+300, si sono scontrati in maniera frontale un camion e una Peugeot Bipper. Nel violento scontro, ad avere la peggio è stato l'uomo al volante dell'auto, un 71enne di Cesenatico. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La statale è stata chiusa in direzione sud alla rotonda di Mirabilandia e anche in direzione nord, con lunghe code di veicoli in entrambi i sensi di marcia. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia stradale insieme alla Polizia locale di Ravenna, ai Vigili del fuoco e alle squadre di Anas. Le deviazioni sono segnalate sul posto.