Dopo il sorpasso sbanda e si schianta contro un albero: scooterista perde la vita

Ad appena 5 giorni di distanza dall'incidente mortale in cui ha perso la vita un motociclista di appena 23 anni, nel ravennate si registra un altro sinistro mortale. Erano da poco passate le 13 di lunedì quando uno scooterista che stava viaggiando su via Volturno a Cervia dal porto canale verso Pinarella, giunto all'altezza del civico 93 poco distante dall'angolo con viale Belfiore, dopo aver superato due auto nel rientrare in corsia ha perso il controllo dello scooter sbandando verso destra, sbattendo prima contro il cordolo del marciapiede per poi finire la sua corsa contro un albero e rovinare a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dello scooterista, un 45enne di Rimini che si trovava a Cervia per lavoro. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Cervia. Un altro incidente che ha coinvolto sempre un motociclista si è verificato lunedì mattina a Bagnacavallo.