Tragedia sulle strade: si schianta con la moto contro un camion, muore a soli 23 anni

Ancora un incidente stradale mortale nel ravennate, dopo quello di martedì sera in cui una giovane donna ha perso la vita. Mercoledì mattina, poco dopo le 6, un camion condotto da un 59enne della zona stava uscendo dalla cooperativa agricola al civico 59 di viale dei Lombardi, tra Savio e Lido di Classe, andando verso l'Adriatica. All'improvviso il camionista si è scontrato con una moto che andava verso il mare, una Yamaha Deltabox 2, condotta da un 23enne della zona. Nel violento impatto, il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è rovinato a terra, con la due ruote che ha proseguito la sua corsa per qualche metro per poi fermarsi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 23enne, ma le manovre sono state inutili. Non si è potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista. La strada è stata chiusa dalla Polizia locale di Ravenna, sul posto per i rilievi di legge e per chiarire la dinamica del drammatico incidente.