Perde il controllo dello scooter e si schianta sull'asfalto: grave incidente sull'Adriatica

Brutta caduta nella notte sulla strada statale Adriatica. E' accaduto intorno alle 2 di giovedì, nella zona di Pinarella. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 60 anni stava viaggiando a bordo di uno scooter di grossa cilindrata sulla statale Adriatica, in direzione di Ravenna, quando all'altezza di Pinarella, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Nella caduta, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La donna è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. I medici hanno quindi deciso di portare la ferita all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni, comunque, la 60enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cervia e Milano Marittima per gli accertamenti del caso.