Auto si schianta contro l'albero: muore un giovane di Massa Lombarda

Un tragico schianto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Imola, dove un giovane di 24 anni è morto quasi sul colpo, mentre era a bordo di una berlina con altre due persone. Il giovane si chiamava Qerim Gjepali e abitava a Massa Lombarda. Come riferisce BolognaToday, l'incidente fatale si è verificato intorno alle 22:30, tra le vie Banfi e Graziadei. Il 24enne sedeva sul lato passeggero, mentre un coetaneo era alla guida del mezzo e un altro passeggero, un 19enne, sul sedile posteriore.

Secondo quanto poi rilevato dalla polizia locale, qualcosa deve essere andato storto, poiché l'auto ha violentemente sbandato andando a carambolare fuori strada, finendo la sua corsa contro un albero. Lo schianto, violentissimo, ha lasciato incastrati i giovani dentro al mezzo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo del 24enne - ormai senza vita - dalle lamiere contorte del mezzo, una Mercedes Slk, mentre i compagni di viaggio del ragazzo sono stati portati via dal 118 in condizioni serie ma non in pericolo di vita.