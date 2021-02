Violento schianto nella notte contro il camion: muore un automobilista

Tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì sulla statale Adriatica a Ravenna, intorno alle 2. Un 52enne residente nel ravennate stava viaggiando sull'Adriatica da Ravenna verso Ferrara a bordo di un'Alfa Romeo 166, quando improvvisamente ha impattato con violenza contro il rimorchio di un camion condotto da un 54enne che, dalle prime informazioni, sembra stesse facendo manovra in retromarcia per entrare in un'altra strada, in attesa che l'azienda dove doveva scaricare la merce trasportata aprisse.

L'impatto è stato violentissimo, e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna insieme al personale Anas e di Arpa, dal momento che nell'impatto il serbatoio del camion aveva perso molto gasolio. Il 118 ha soccorso il 52enne ferito con ambulanza e auto medica, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ravenna in condizioni disperate, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo. La strada è rimasta chiusa dall'intersezione con via Canalino fino a Camerlona per permettere i rilievi e la pulizia fino alle 6 circa. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile di Ravenna. Solo domenica sera nel ravennate si era registrato un altro incidente mortale, mentre nella stessa nottata di domenica si è verificato un altro grave incidente sempre a Ravenna.