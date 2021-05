Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: 20enne in condizioni critiche

Una ventenne ravennate in condizioni critiche dopo un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Leon Battista Alberti. La giovane, al volante di una "Dacia", stava percorrendo l'arteria in direzione di Ponte Nuovo, quando, nell'affrontare il curvone nei pressi del fiume Ronco, ha perso il controllo del mezzo, volando fuori strada ed impattando con violenza contro un albero.

Un automobilista in transito ha allertato il 118. I soccorritori hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco. Dopo esser stata stabilizzata, la ventenne è stata trasportata in gravi condizioni al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per chiarire le cause del sinistro hanno operato gli agenti della Polizia Locale.

Foto di Massimo Argnani