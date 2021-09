Drammatico schianto nel fosso: automobilista muore sul colpo

/ Via Madrara

Drammatico incidente sulle strade ravennati nel pomeriggio di martedì, nel quale ha perso la vita un uomo. Poco dopo le 17.15 a Faenza una Mini Cooper stava viaggiando su via Madrara quando, all'altezza del km 2+500, secondo alcuni testimoni nel tentativo di effettuare un sorpasso è finita nel fossato che costeggia la strada schiantandosi contro un terrapieno. Alcuni automobilisti di passaggio hanno soccorso l'uomo alla guida e hanno spento un principio di incendio partito dal cofano della Mini.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. I Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo hanno estratto l'auto dal fosso con l'ausilio della gru giunta da Ravenna. Via Madrara è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, affidati alla Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.

Foto Massimo Argnani