Scontro all'incrocio sull'Adriatica: il furgone colpisce un'auto che finisce contro un'altra auto

Ancora un incidente sulla statale Adriatica all'incrocio con via Dismano, già teatro di tanti incidenti in passato. Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.30, un 49enne cesenate stava viaggiando a bordo di un furgone Fiat Ducato lungo la statale da Ferrara verso Rimini quando, giunto all'intersezione con la Dismano, ha svoltato a sinistra in direzione Ravenna. Dalle prime informazioni pare che non abbia dato la precedenza a una Renault Captur, condotta da un 48enne cervese, che viaggiava sull'adriatica da Rimini verso Ferrara. Nell'urto, la Renault si è ribaltata su un fianco andando a colpire una Fiat Multipla ferma all'incrocio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il 48enne a bordo della Renault all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Illese, invece, le due persone a bordo del Ducato e della Multipla. Per tutti e tre gli automobilisti è stato disposto il test con l'etilometro. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, insieme al personale di Anas per la pulizia della strada e ai Vigili del fuoco.

Immagine di repertorio