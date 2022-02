Violento schianto all'incrocio, l'auto vola nel campo e si ribalta: tre feriti in ospedale

Ennesimo incidente all'incrocio tra via del Sale e via Erbosa a San Pietro in Campiano sabato sera. Intorno alle 21 una donna di origini ucraine di 57 anni stava viaggiando verso San Zaccaria con la sua auto, quando all'improvviso è stata colpita da un altro veicolo che percorreva via Erbosa in direzione Forlì, alla guida del quale c'era un 35enne ravennate con a bordo anche una ragazza. Nel violento scontro, la donna è stata sbalzata fuori strada con l'auto che si è cappottata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco di Ravenna. La 57enne è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre i ragazzi a bordo della seconda auto sono stati portati all'ospedale di Forlì con codici di bassa gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito anche la viabilità all'incrocio. Dalle prime informazioni, pare si sia trattato di una mancata precedenza. E' stato disposto l'accertamento del tasso alcolemico su entrambi gli automobilisti.