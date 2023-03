Ennesimo grave incidente all'incrocio "maledetto": due donne in ospedale

Ennesimo incidente all'incrocio "maledetto". Nella notte tra giovedì e venerdì, attorno a mezzanotte e mezza, due auto si sono scontrate a Cotignola all'incrocio fra via Madonna di Genova, via Crispi e via Gaggio. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, fatto sta che a venire a collisione sono state una 22enne al volante di una Renault Clio station wagon e una 35enne che guidava una Chevrolet Matiz.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero, che hanno trasportato le due ferite all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge, la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Sono numerosi gli incidenti avvenuti negli anni all'incrocio tra le tre vie, l'ultimo grave a ottobre 2022.

Foto Massimo Argnani





Le principali notizie del 17 marzo

Pedone ucciso, l'automobilista era ubriaco: arrestato