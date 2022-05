Violento schianto all'incrocio, l'auto finisce nel fosso: 4 feriti in ospedale

Violento scontro all'incrocio a Faenza lunedì mattina poco dopo le 9. Una Peugeot 206 con a bordo due uomini stava viaggiando lungo via Celletta in direzione mare, quando giunta all'incrocio con via Pana si è scontrata violentemente con una Citroen Picasso con a bordo due donne che viaggiavano verso Faenza. Nell'urto, la Citroen è finita ribaltata nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Faenza. Una delle due donne è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre l'altra - così come i due uomini a bordo della Peugeot - è stata trasferita all'ospedale di Faenza per i controlli del caso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.