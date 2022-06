Violento schianto tra due auto all'incrocio: interviene l'elicottero, due donne in ospedale

Violento scontro sulle strade ravennati mercoledì mattina, dopo l'incidente avvenuto martedì sera in centro a Ravenna. Poco prima delle 12 due auto sono venute a collisione all'incrocio tra via Cerba e via Torri, in zona Torri-Mezzano. La dinamica non è ancora chiara, ma pare che una 20enne marocchina domiciliata a Forlì stesse viaggiando a bordo di una Smart su via Zuccherificio da Mezzano verso Torri quando, nell'affrontare il curvone, non si è accorta che da via Sant'Alberto in direzione Mezzano arrivava una Fiat Panda, condotta da una 71enne della zona. Inevitabile lo scontro tra le due auto, con la Smart finita in pendenza a bordo strada.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero. Entrambe le ferite sono state trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, la ragazza in elicottero, la 71enne in ambulanza. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge, ha chiuso momentaneamente al traffico via Zuccherificio.