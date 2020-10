Violento schianto tra auto e moto: 18enne gravissimo in ospedale

E' di un giovane ferito grave il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato martedì pomeriggio, intorno alle 17.30, in via della Valle a Faenza. All'altezza del civico 31 una Fiat Multipla condotta da un 60enne di Castel Bolognese si è schiantata contro una moto Derbi 125 guidata da un 18enne.

La dinamica esatta dello schianto è al vaglio della Polizia locale della Romagna faentina, intervenuta sul posto per i rilievi. I sanitari del 118 si sono precipitati sul luogo del sinistro con ambulanza e auto medica e hanno trasportato il 18enne all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La circolazione è stata interrotta per circa un'ora per permettere rilievi e pulizia della strada.

Immagine di repertorio