L'auto esce dal parcheggio e colpisce un giovane motociclista: traffico in tilt e tamponamento a catena

Ha paralizzato il traffico l'incidente avvenuto martedì mattina, attorno alle 7.30, su via Faentina a Fornace Zarattini. Un 17enne stava viaggiando sulla Faentina in sella a una moto, un Enduro 125, da Russi in direzione di Ravenna, quando è venuto a collisione con un'Alfa Romeo che stava uscendo dal parcheggio di un bar per immettersi sulla Faentina. Nel violento scontro, il motociclista è stato sbalzato dal mezzo rovinando al suolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il giovane ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, il conducente dell'auto, che è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici di routine. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge, ha gestito il traffico, con lunghe code createsi in entrambe le direzioni di marcia. Nei pressi del ponte dell'Adriatica, in seguito alla fila di veicoli, si è verificato un tamponamento a catena senza feriti, sul quale è intervenuta la Polizia di Stato.