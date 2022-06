Si schianta contro un'auto con alla guida una donna incinta: motociclista in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina lungo la strada provinciale 208 a Pieve Santo Stefano. Erano le 10.35 circa quando si è verificato uno scontro tra una moto e un'auto. Nel violento impatto è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 74 anni residente a Ravenna, che è stato trasportato con l'elisoccorso in codice di media gravità all'ospedale Le Scotte di Siena.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, fornita dai carabinieri di Pieve Santo Stefano presenti sul posto per i rilievi di legge, l'uomo in sella a una enduro avrebbe affrontato una curva invadendo la corsia opposta. Dall'altro senso di marcia stava provenendo un'auto guidata da una giovane donna in gravidanza. L'impatto con la parte laterale dell'auto è stato violento ed è stata proprio la donna a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Pieve Santo Stefano e l'ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro. Anche la giovane automobilista si è recata in ospedale per gli accertamenti del caso.