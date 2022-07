Attraversa la strada per fare benzina e si schianta con una moto: centauro in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto sulla San Vitale a Bagnacavallo lunedì mattina. Attorno alle 10.20 un motociclista di 33 anni stava percorrendo la San Vitale da Ravenna verso Lugo a bordo di una moto Bmw Gs quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via delle Regioni, ha impattato violentemente contro una Fiat Panda condotta da un 79enne della zona che usciva da via delle Regioni e attraversava la San Vitale per andare alla stazione di servizio dall'altra parte della strada. Nell'urto, il centauro è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con aumbulanza ed elicottero, che hanno trasportato il motociclista all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. L'automobilista, illeso, ha rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, insieme ai Carabinieri di Bagnacavallo.