Ancora una tragedia sulla strada: muore un uomo nel tremendo scontro fra auto e moto

Un'altra tragedia sulla strada nel Cervese, dove nella notte fra venerdì e sabato si era già verificato un terribile incidente a Pinarella che ha causato la morte di tre persone. Alle 8.30 di sabato mattina è avvenuto un tremendo scontro in via dei Cosmonauti, all'altezza del civico 21, fra le località di Pinarella e Tagliata, dove una Toyota guidata da un giovane si è scontrata con una Vespa condotta da un uomo di circa 80 anni. Le cause che hanno portato alla collisione sono ancora in fase di accertamento. Nell'impatto l'anziano è caduto rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente sono subito giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse critiche ai medici che hanno deciso di portarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, ma proprio durante il viaggio in ambulanza, l'anziano ha perso la vita. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono giunti i Carabinieri della compagnia di Cervia e Milano Marittima. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza per permettere i rilievi di legge e le operazioni di soccorso.