Violento schianto all'incrocio contro un'auto: motociclista gravissimo in ospedale

E' una strage di incidenti stradali, gravi o addirittura mortali, in questi giorni estivi nel ravennate. Dopo il tragico sinistro in cui ieri, martedì, ha perso la vita un uomo a Lugo, nella nottata tra martedì e mercoledì un altro grave scontro si è verificato a Pinarella di Cervia - località in cui sabato si è registrato un gravissimo incidente in cui hanno perso la vita tre persone e, poco distante, un secondo incidente sempre mortale.

Poco prima dell'1.30 un uomo, un 40enne di Cesenatico, stava viaggiando a bordo di una moto Honda 750 su via Pinarella da Cesenatico verso Cervia quando, giunto all'intersezione con viale Tritone, per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito da una Jeep condotta da un 60enne che viaggiava in direzione mare. Nel violento scontro, il motociclista è caduto a terra riportando traumi importanti.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il centauro con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dove ora si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima. L'incrocio tra via Pinarella e viale Tritone già in passato era stato teatro di gravi incidenti, come quello del 2019 in cui una 29enne morì sotto gli occhi del fidanzato.