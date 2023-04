Schianto tra due auto sulla Ravegnana: automobilista in ospedale

Incidente in mattina a Ghibullo, poco prima delle 10. Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso d'accertamento, all'incrocio tra via Ravegnana e via Gambellara. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato un ferito all'ospedale con codice di media gravità. Verranno effettuati i test alcolimetrici e tossicologici del caso.

La Ravegnana è stata chiusa all'altezza di via Gambellara con deviazione da Forlì in via Nuova e da Ravenna in via Argine destro Ronco, per poi riaprirla attorno alle 11.30. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha anche gestito il traffico, mentre il personale di Anas si è occupato della pulizia della sede stradale.