Violento schianto contro un'auto sul ponte: trattore si ribalta

Violento incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a San Romualdo, sul ponte del fiume Lamone all'altezza della carraia dell'argine sinistro. Intorno alle 13 un 45enne stava viaggiando su una Mercedes da Ravenna verso Sant'Alberto quando, improvvisamente, si è scontrato con un trattore guidato da un 67enne che procedeva in direzione opposta. Nel violento urto, il trattore si è ribaltato su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il 67enne - dopo essere stato estratto dal trattore dai Vigili del fuoco di Ravenna - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Illeso, invece, l'automobilista. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, coadiuvata dai Carabinieri per la gestione del traffico. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.