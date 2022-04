Si schianta contro un'altra auto e abbatte un cartello stradale: due feriti in ospedale

Si è schiantata contro un'altra auto e ha abbattuto un palo della segnaletica stradale. E' accaduto giovedì mattina poco dopo le 10 all'incrocio tra via Argirocastro e via Dubrovnik a Ravenna. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna, ma pare che si sia trattato di una mancata precedenza. Sta di fatto che una Opel Meriva, condotta da un uomo di 46 anni, e una Volkswagen Eco Up con al volante una donna di 83 anni si sono scontrate all'incrocio tra le due vie, con una delle due auto che ha abbattuto un palo della segnaletica stradale.

Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza che hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Ravenna con codici di bassa gravità, insieme ai Vigili del fuoco per aiutare nella messa in sicurezza dei mezzi e alla Polizia locale di Ravenna. Nessuna ripercussione sul traffico.