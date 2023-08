Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: uomo trasportato al Bufalini

Un grave incidente si è verificato sabato, attorno alle 7 di mattina, a Sant'Agata sul Santerno. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale 13 - via Bastia dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Lugo, un 47enne nigeriano residente nel Lughese che si trovava sulla strada alla guida della sua Ford Fiesta, in direzione Lavezzola, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi fuori strada contro un terrapieno.

Alcune persone sul posto hanno allertato i soccorsi del 118 che sono giunti sul luogo con ambulanza, automedica ed elicottero. In considerazione delle ferite riportate nell'urto dal 47enne, che sarebbe rimasto sempre cosciente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni pare che non sia in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge erano presenti i Carabinieri di Fusignano e gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna per la gestione della viabilità.