Urta un'altra auto e vola ruote all'aria rimanendo incastrata: donna in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l'incidente che si è verificato martedì mattina a Santo Stefano. Poco dopo le 7 due auto, una Fiat Panda e un Land Rover condotti da due donne, stavano viaggiando verso Ravenna lungo via Cella quando, per cause ancora in corso d'accertamento, i due veicoli si sono toccati lateralmente. Nel contatto, la Panda è finita ruote all'aria all'intersezione con via Silvagni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno aiutato la ferita rimasta incastrata all'interno della Panda a uscire dall'abitacolo dell'auto. La donna è stata poi trasportata all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. L'altra automobilista, invece, ha rifiutato le cure dei sanitari. La Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge, ha gestito le ripercussioni sul traffico.