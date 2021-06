Violento schianto tra due auto: tre feriti gravissimi, intervengono due elicotteri del 118

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bagnacavallo. Poco prima delle 17.30 sono venute a collisione, per cause ancora in corso d'accertamento, una Citroen C3 e una Nissan Micra all'altezza del civico 1 di via Cogollo, dove è presente una semicurva della strada. Alla guida della Citroen c'era un 34enne, trasportato con l'elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

A bordo della Nissan, invece, viaggiavano due donne, madre e figlia. La madre, una 53enne, è stata portata all'ospedale cesenate in ambulanza anche lei con codice di massima gravità; la figlia, una 23enne, in elicottero all'ospedale di Bologna sempre con codice di massima gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna e Lugo per aiutare nelle operazioni di soccorso e la Polizia locale della Bassa Romagna, che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni di marcia per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Il 118 ha operato con due ambulanze, due auto mediche e due elicotteri.

Foto Massimo Argnani