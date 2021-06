Scontro tra diverse auto sulla via Emilia: strada chiusa al traffico per ore

La Polizia locale ha disposto deviazioni alla circolazione a senso unico alternato per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi per accertare la dinamica del sinistro

A causa di un incidente stradale con più mezzi coinvolti, nel pomeriggio di mercoledì è stata chiusa temporaneamente la via Emilia tra Cosina e Villanova all'altezza del km 55, in territorio faentino. La Polizia locale ha disposto deviazioni alla circolazione a senso unico alternato per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. La circolazione è tornata alla normalità poco prima delle 17.

Sul posto gli operatori del 118 hanno operato con due ambulanze e l'elimedica. Le condizioni dei feriti non sono gravi, anche se due di loro sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena. Presenti sul posto anche le squadre Anas, la Polizia locale della Romagna Faentina e quella dell'Unione della Romagna Forlivese.