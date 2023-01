Schianto in curva, auto finisce ruote all'aria: conducente in ospedale

E' al vaglio agli agenti della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 14.30, lungo via Lughese, all'altezza di una curva a gomito tra Villafranca e Villanova, vicino al confine con la provincia di Ravenna. Per cause in fase d'accertamento, il conducente alla guida di una "Peugeot" ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'auto e assistere il personale sanitario del 118 nelle cure al conducente ferito. Quest'ultimo è stato poi trasportato all'ospedale per le cure del caso.