Violento schianto frontale tra due auto: due persone gravi in ospedale

Violento incidente nel pomeriggio di giovedì a Marzeno su via Modigliana. Attorno alle 16 sono venute a collisione frontale due auto, una Nissan Micran condotta da una donna di Tredozio di 64 anni, e una Fiat Cubo con a bordo un uomo di Faenza di 48 anni. Non è ancora chiara la dinamica del grave sinistro, sulla quale sta indagando la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Faenza per estrarre i feriti dalle lamiere. I due automobilisti sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di massima gravità, in particolare le condizioni del 48enne sono ritenute molto gravi. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente per permettere i rilievi di legge e i soccorsi.