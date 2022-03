Violento scontro tra due auto: tre feriti, tra loro anche un bambino

Ha avuto conseguenze meno gravi di quanto sembrasse inizialmente l'incidente avvenuto martedì sera, attorno alle 18, a Russi. Il tutto è avvenuto in via Molinaccio, dove una Ford Fiesta condotta da un uomo è venuta a collisione con una Jeep Renegade con a bordo una donna e il suo figlioletto. Nello scontro, la Fiesta è andata a finire contro la rete di recinzione di un'abitazione, mentre la Jeep si è cappottata sulla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, ma quando i sanitari sono arrivati gli occupanti erano già usciti dalle loro auto in maniera autonoma. La donna e il bambino sono stati portati all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre l'uomo a bordo della Fiesta ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto anche Vigili del Fuoco di Ravenna per aiutare nei soccorsi e la Polizia locale di Russi per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente.