Tragedia in autostrada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: morto un giovane

Ancora un tremendo incidente stradale nel Ravennate: a perdere la vita è un giovane automobilista. L'incidente mortale si è verificato martedì mattina, intorno alle 5.15, al chilometro 62+300 dell'autostrada A14, circa 2 chilometri dopo il casello di Faenza in direzione Imola. Sul posto per ricostruire la dinamica che ha portato la tragedia è giunta la Polizia stradale di Forlì.

Stando alle prime informazioni, la vittima era al volante di una Volkswagen Polo quando avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto. Il mezzo è quindi volato fuori dalla sede stradale percorrendo qualche centinaio di metri prima di schiantarsi contro il palo di un cartellone. Alcuni automobilisti di passaggio hanno poi segnalato l'accaduto e sul posto sono giunti i soccorsi con ambulanza ed elicottero da Ravenna. I sanitari tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sono intervenuti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco di Faenza per estrarre il corpo dall'abitacolo. Il personale autostradale ha invece chiuso una corsia dell'autostrada per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.