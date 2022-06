Investito da un'auto mentre va in bici: ciclista grave in ospedale

Ancora un grave incidente stradale nel ravennate. Giovedì mattina, attorno alle 8, nella frazione lughese di San Potito un ciclista di 55 anni stava percorrendo via Argine Senio sinistra quando, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Bmw berlina condotta da un 31enne. Nel violento contatto, il ciclista è rovinato a terra battendo sull'asfalto e riportando diversi traumi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ciclista ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, l'automobilista. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna.