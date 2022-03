Sbalzato dalla bici sul cofano dell'auto e poi a terra: ciclista in ospedale

Brutto incidente mercoledì mattina nella prima periferia di Faenza verso Forlì. Poco prima delle 8 un ciclista amatoriale, un 71enne, stava viaggiando in sella alla sua bici da via della Battaglia verso via Banaffa, quando è venuto a collisione con una Fiat 500 condotta da una donna che da via Battaglia si immetteva in via Banaffa. Nel violento urto, il ciclista è stato sbalzato prima sul cofano dell'auto e poi a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - rimasto sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge e fare luce sulla dinamica è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.