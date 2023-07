Violento tamponamento fra 3 camion in autostrada: un ferito. A14 dir riaperta al traffico

Grave scontro fra tre camion in autostrada. Alle ore 13 circa, sulla A14 Diramazione di Ravenna è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cotignola ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1. L'incidente ha visto coinvolti tre mezzi pesanti con conseguente dispersione di carico e di gasolio. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento a catena, con i mezzi incolonnati a causa del traffico autostradale. Nell'urto uno dei conducenti coinvolti ha riportato gravi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze e l'elicottero. Un ferito è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con urgenza per i traumi riportati. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale di Faenza ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. I tempi dell'intervento si sono poi allungati poichè in uno dei camion era presente della merce potenzialmente tossica. Per questo motivo si è atteso l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Mestre specializzati nella movimentazione di merci pericolose al fine di trasferire i cassoni che non sarebbero comunque stati danneggiati nell'urto. Un'operazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio. Alle 19:15 circa è stato riaperto il tratto compreso tra Cotignola ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto.