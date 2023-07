Violento schianto fra 3 camion in autostrada: un ferito e traffico bloccato

Grave scontro fra tre camion in autostrada. Alle ore 13 circa, sulla A14 Diramazione di Ravenna è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cotignola ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1. L'incidente ha visto coinvolti tre mezzi pesanti con conseguente dispersione di carico e di gasolio. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Nell'urto almeno una persona avrebbe riportato gravi ferite

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze e l'elicottero. Un ferito sarebbe stato portato in ospedale con urgenza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale di Faenza ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda all’interno del tratto chiuso e 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria in direzione della A14. Agli utenti diretti verso la A14, dopo l’uscita di Cotignola si consiglia di percorrere la SP95 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.