Schianto contro un albero: perde la vita un giovane di 22 anni

Lavorava in un'azienda del Ravennate il giovane albanese di 22 anni deceduto nel primo pomeriggio di domenica in un incidente stradale verificatosi ad Argenta. Secondo quanto ricostruito, la vittima, residente a San Biagio di Argenta, viaggiava al volante di un'auto, quando, tra via Matteotti e via Nugaroni, si è schiantato contro un albero, perdendo la vita su colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.