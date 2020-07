Schianto sulla strada "maledetta": auto vola nel campo, traffico in tilt

Ha causato lunghissime code di veicoli l'incidente che si è verificato all'alba di lunedì mattina a Camerlona. Intorno alle 5.30 una Fiat Punto condotta da un uomo che viaggiava sulla statale Adriatica, da Ravenna verso Mezzano, nello svoltare a sinistra in via Canala è finita contro una Peugeot che procedeva sull'Adriatica in senso contrario, con a bordo un uomo e una donna. Nel violento urto, la Punto è volata nel campo adiacente alla strada, mentre la Peugeot ha percorso ancora un centinaio di metri prima di fermarsi nella propria corsia.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, che hanno trasportato i feriti - tutti residenti nel ravennate - all'ospedale di Ravenna con codici di media e bassa gravità. Per permettere i rilievi di legge, i soccorsi e la rimozione dei mezzi, si sono create lunghe file di veicoli, visto anche l'orario di punta e la strada sempre molto trafficata. Solo pochi giorni fa il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi aveva segnalato la pericolosità di questo tratto di strada.