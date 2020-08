Schianto in moto contro un'auto: 56enne trasportato al Bufalini in elimedica

Trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. E' al vaglio alle forze dell'ordine la dinamica di un incidente stradale verificatosi sabato mattina, intorno alle 8, a Celle di Faenza, in via Celle. L'uomo, un 56enne, si trovava in sella ad una moto, quando si è scontrato con un'auto. Nell'impatto ha avuto la peggio il conducente del due ruote: dopo esser stato stabilizzato dal personale di "Romagna Soccorso", che ha operato anche con un'ambulanza, è stato trasportato con l'elisoccorso al nosocomio cesenate specializzato in traumi.

